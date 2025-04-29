Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri

Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kurbanlık fiyatlarıyla birlikte bayram tatili planları en çok araştırılanlar arasında. Bu yıl haziran ayına denk gelen tarihlerde arife günüyle birlikte tatil başlayacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?