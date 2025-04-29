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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
15:57
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri
Kurban Bayramı tatil tarihleri 2025 yılı takviminde işaretlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvimden hareketle duyurulan tarihlerde tatil planı yapanlar veya ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler tarihleri şimdiden planlıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı ve bayram tatili kaç gün? İşte, yanıtlar: