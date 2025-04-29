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Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:57

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri

Kurban Bayramı tatil tarihleri 2025 yılı takviminde işaretlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvimden hareketle duyurulan tarihlerde tatil planı yapanlar veya ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler tarihleri şimdiden planlıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı ve bayram tatili kaç gün? İşte, yanıtlar:

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri

Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kurbanlık fiyatlarıyla birlikte bayram tatili planları en çok araştırılanlar arasında. Bu yıl haziran ayına denk gelen tarihlerde arife günüyle birlikte tatil başlayacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre belirlenen dini günlerin tarihleri gündemde. 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramının arife günü de 5 Haziran günü idrak edilecek.

İşte, tarihler:

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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor:

5 Haziran 2025 Perşembe Arife Günü
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Mayıs 2025, Perşembe

19 Mayıs 2025, Pazartesi

15 Temmuz 2025, Salı

30 Ağustos 2025, Cumartesi

29 Ekim 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri