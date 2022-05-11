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Haberler Yaşam KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:29

KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan Bayram'ını geride bırakırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu yıl Kurban Bayramı'nın Temmuz ayına idrak edeceği duyuruldu. Aynı zamanda çalışan vatandaşlar bu tarihte uygulanacak olan resmi tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Buna göre; Diyanet tarafından yayınlanan takvimde 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak, ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar ve merak edilen o tarihler…

KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Bu yılki Kurban Bayramı'na sayılı günler kala binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Dini açıdan büyük öneme sahip olan bu bayramda aynı zamanda resmi tatile çıkacak olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar tarihleri araştırıyor. "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Buna göre; 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? İşte bayram tatili hakkında merak edilen tüm detaylar…

KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

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KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği henüz kesin değil.

KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Diyanet veya diğer bakanlıklar bu konu hakkında bir açıklama henüz yapmadı.

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