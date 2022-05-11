Haberler Yaşam KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:29

KURBAN BAYRAMI 2022 ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan Bayram'ını geride bırakırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu yıl Kurban Bayramı'nın Temmuz ayına idrak edeceği duyuruldu. Aynı zamanda çalışan vatandaşlar bu tarihte uygulanacak olan resmi tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Buna göre; Diyanet tarafından yayınlanan takvimde 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak, ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar ve merak edilen o tarihler…