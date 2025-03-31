Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre belirlenen dini günlerin tarihleri gündemde. 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramının arife günü de 5 Haziran günü idrak edilecek.

İşte, tarihler: