Haberler
Yaşam
Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
23:06
Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramının idrak edildiği bu günlerde yılın ikinci tatil planını yapmak isteyenler Kurban Bayramı tarihlerine odaklandı. 2025 Diyanet takvimi ile takip edilen tarihlerle birlikte bayram tatili kaç gün sorusu yeniden gündemde. 4 günlük bayramın hangi günlere denk geldiği oldukça önem arz ediyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?