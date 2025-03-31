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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:06

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramının idrak edildiği bu günlerde yılın ikinci tatil planını yapmak isteyenler Kurban Bayramı tarihlerine odaklandı. 2025 Diyanet takvimi ile takip edilen tarihlerle birlikte bayram tatili kaç gün sorusu yeniden gündemde. 4 günlük bayramın hangi günlere denk geldiği oldukça önem arz ediyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı için ajandalarda işaretlendi. Tatil planlarını yapanların yanı sıra İslam alemi ibadet planlarına odaklandı. Yılın 2. dini bayramı için geri sayım başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre belirlenen dini günlerin tarihleri gündemde. 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramının arife günü de 5 Haziran günü idrak edilecek.

İşte, tarihler:

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Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor:

5 Haziran 2025 Perşembe Arife Günü
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Pazar, pazartesi, salı günlerini kapsayan Ramazan Bayramı sonrası haftaiçinde kalan 3 gün de izne dahil edildi. Böylece kamu çalışanları için bayram tatili 9 gün oldu.

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi günlere denk geliyor?