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Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:59
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024
16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek yılın ikinci dini bayramına kısa süre kala Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz bayramda 9 günlük tatil fırsatı bulan çalışanlar şimdi de Kurban Bayramı'nda dinlenme fırsatı bulacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün açıklama geldi mi? İşte detaylar…