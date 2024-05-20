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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:59

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek yılın ikinci dini bayramına kısa süre kala Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz bayramda 9 günlük tatil fırsatı bulan çalışanlar şimdi de Kurban Bayramı'nda dinlenme fırsatı bulacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün açıklama geldi mi? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

Haziran ayına kısa süre kala tatil planları yapılmaya başlandı. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban Bayramı tatilinin yaza denk gelmesi sebebiyle çalışanlar uzun süreli dinlenme fırsatı bulabilecek. Durum böyle olunca "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. İşte, resmi tatiller takvim ile Kurban Bayramı tarihleri sorgulama…

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek.

Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

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