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KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
22:18
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar kurban kesim bedellerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Böylece, hem yurt içi hem de yurt dışı için geçerli olan kurban kesim ücretleri netleşmiş oldu. Peki, 2025 yılında vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde ve yurt dışında ne kadar oldu?