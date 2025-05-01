KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

İbadetler; sadece bedenle yapılanlar, sadece mal ile yapılanlar ve hem beden hem mal ile yapılanlar olmak üzere üç gruba ayrılır. Namaz ve oruç gibi yalnızca bedenle eda edilen ibadetler, kişinin kendisi tarafından yerine getirilmelidir; başkasına vekâlet verilerek yapılamaz.

Hac ve umre gibi hem bedenî hem de malî yönü olan ibadetlerde esas olan, kişinin bu ibadetleri kendisinin yapmasıdır. Ancak kişi sağlık, yaşlılık veya başka geçerli bir mazeret nedeniyle bu ibadetleri yerine getiremeyecek durumda ise, vekil aracılığıyla yaptırması dinen uygundur.