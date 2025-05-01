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Haberler Yaşam KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 22:18

KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar kurban kesim bedellerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Böylece, hem yurt içi hem de yurt dışı için geçerli olan kurban kesim ücretleri netleşmiş oldu. Peki, 2025 yılında vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde ve yurt dışında ne kadar oldu?

KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesim ücretleri vatandaşların gündeminde yerini aldı. Dini sorumluluklarını yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedellerini merak ediyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı için belirlenen kurban kesim ücretleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

2025 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini duyurdu. Açıklamaya göre, bu yıl yurt içindeki kurban kesim ücreti 13.500 TL, yurt dışındaki kesim bedeli ise 5.450 TL olarak belirlendi.

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KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

İbadetler; sadece bedenle yapılanlar, sadece mal ile yapılanlar ve hem beden hem mal ile yapılanlar olmak üzere üç gruba ayrılır. Namaz ve oruç gibi yalnızca bedenle eda edilen ibadetler, kişinin kendisi tarafından yerine getirilmelidir; başkasına vekâlet verilerek yapılamaz.

Hac ve umre gibi hem bedenî hem de malî yönü olan ibadetlerde esas olan, kişinin bu ibadetleri kendisinin yapmasıdır. Ancak kişi sağlık, yaşlılık veya başka geçerli bir mazeret nedeniyle bu ibadetleri yerine getiremeyecek durumda ise, vekil aracılığıyla yaptırması dinen uygundur.

KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

Sadece mal ile yapılan ibadetlerde ise, kişinin bu ibadeti kendisinin yapması şart değildir. Yani, kişi isterse bu ibadetleri vekil tayin ederek de yerine getirebilir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, tamamen malî bir ibadet olan kurban kesimi, kişi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi bir başkasına vekâlet verilerek de gerçekleştirilebilir. Bu durumda asıl amaç, Allah rızasına uygun şekilde ibadeti yerine getirmektir.

KURBAN KESİM BEDELİ 2025: Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?
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