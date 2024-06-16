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KURBAN KESİM VAKTİ | Bayramın 2.3. ve 4. Günü kurban kesilir mi, ne zaman, saat kaça kadar kesilir? Diyanet'ten yanıt!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
18:29
KURBAN KESİM VAKTİ | Bayramın 2.3. ve 4. Günü kurban kesilir mi, ne zaman, saat kaça kadar kesilir? Diyanet'ten yanıt!
İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı'yla birlikte "bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?" sorulur araştırılmaya başladı. İslam dinin büyük anlamlar içiren bugünde Allah'a yaklaşmak ve kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler usulüne uygun kurban kesebilmek adına araştırmalarına başladı. Peki, bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir, bayramın 2.3. ve 4. Günü kurban kesilir mi? İşte Diyanet'ten yanıt