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Haberler Yaşam KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:01

KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kurbanlık fiyatları geliyor. Kurbanlık fiyatları şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Büyükbaş hayvanlarda fiyatların 90 bin ile 150 bin TL arasında olması öngörülürken, küçükbaş hayvanlar için ise 9 bin ile 20 bin TL arasında değişen rakamlar konuşuluyor. Peki, 2025'te şehir şehir kurbanlık fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları

KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlıklarla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay, vekalet yoluyla kurban kesim ücretlerini açıkladı. Kurbanlık satın almadan önce hayvanın sağlık durumu, yaşı ve kesim şartlarına uygunluğu gibi detaylara dikkat etmek gerekiyor. Kurban alımı yapacaklar seçenekleri incelemeye başladı. Peki, bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ
4 Haziran Çarşamba: AREFE GÜNÜ

5 Haziran Perşembe: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

6 Haziran Cuma: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

7 Haziran Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Haziran Pazar: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?

İŞTE 2025 KURBANLIK FİYATLARI

Adana Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?

Bursa Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 10.000-15.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

İzmit Kurbanlık Fiyatları:

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL