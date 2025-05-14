KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlıklarla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay, vekalet yoluyla kurban kesim ücretlerini açıkladı. Kurbanlık satın almadan önce hayvanın sağlık durumu, yaşı ve kesim şartlarına uygunluğu gibi detaylara dikkat etmek gerekiyor. Kurban alımı yapacaklar seçenekleri incelemeye başladı. Peki, bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?