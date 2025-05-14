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KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
13:01
KURBANLIK FİYATLARI 2025: Bu yıl kurbanlık fiyatları küçükbaş, büyükbaş kilosu ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kurbanlık fiyatları geliyor. Kurbanlık fiyatları şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Büyükbaş hayvanlarda fiyatların 90 bin ile 150 bin TL arasında olması öngörülürken, küçükbaş hayvanlar için ise 9 bin ile 20 bin TL arasında değişen rakamlar konuşuluyor. Peki, 2025'te şehir şehir kurbanlık fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları