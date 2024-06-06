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Haberler Yaşam KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:23

KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurbanlık fiyatları her yıl değişiklik gösterirken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, pazarlardaki yerini aldılar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi. Peki, güncel büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kurbanlık fiyatları 2024 listesi

KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurbanlık fiyatları 2024 listesi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada vekalet bedellerini açıklamıştı. Bu noktada bir diğer merak edilen konu, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları oldu. Peki, Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte kurbanlık fiyatları listesi 2024

KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KURBANLIK FİYATLARI 2024 NE KADAR?

Kurbanlık hayvan yetiştiricileri, bu yıl Kurban Bayramı'nda büyükbaş bir kurbanlığın fiyatının 130 bin TL ila 250 bin TL arasında olacağını belirtirken, adaklık küçükbaş kurbanlıklar ise 10 - 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını açıkladı.

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KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GEÇEN SENE NE KADARDI?
Türkiye Diyanet Vakfı 2023 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediğini duyurmuştu.

KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre, bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.
Kurban Bayramı arefesi ise bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

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