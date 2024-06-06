KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurbanlık fiyatları 2024 listesi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada vekalet bedellerini açıklamıştı. Bu noktada bir diğer merak edilen konu, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları oldu. Peki, Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte kurbanlık fiyatları listesi 2024