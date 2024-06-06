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KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ 2024 | Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:23
Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurbanlık fiyatları her yıl değişiklik gösterirken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, pazarlardaki yerini aldılar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi. Peki, güncel büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kurbanlık fiyatları 2024 listesi