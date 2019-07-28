Haberler

Galeri

Kurbanlık pazarı hareketlendi

Kurbanlık pazarı hareketlendi

Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıkların satışı için kurulan kurban pazarlarında ilk hareketlilik başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar bu pazarlara giderek hem kurbanlıklara baktı hem de fiyat analizleri yaptı.