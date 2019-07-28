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Kurbanlık pazarı hareketlendi

Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıkların satışı için kurulan kurban pazarlarında ilk hareketlilik başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar bu pazarlara giderek hem kurbanlıklara baktı hem de fiyat analizleri yaptı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 28.07.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 18:41
Kurbanlık pazarı hareketlendi

Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıkların satışı için 'un birçok yerinde pazarları kuruldu. Kurban almak isteyen İstanbullular da bu pazarlarda incelemelerde bulundu, kesecekleri kurbanlıklar için hesap kitap yaptı.

Kurbanlık pazarı hareketlendi

Kurbanlıkların 'a girişi dün başlamıştı. Anadolu'dan İstanbul'a kurbanlık yaşıyan araçlar, kontrollü bir şekilde giriş yaptı. Geçişlerin ardından Beykoz'daki "Kurbankent"te götürülecek kurbanlıklar burada kurulan kurulan 76 çadıra yerleştirildi.

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Kurbanlık pazarı hareketlendi

Kurbanlıklar, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki arazide Beykoz Belediyesince kurulan çadırlara, kontrollerin ardından alındı.

Kurbanlık pazarı hareketlendi

Yıl boyunca yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanları Van, , Rize, ve Bayburt gibi illerden Beykoz'a getiren besicilerden bazıları satışını sürdürüyor.

Kurbanlık pazarı hareketlendi

Kimi besiciler ise kurbanlıklarını çadırlara yeni yerleştiriyor.

Kurbanlık pazarı hareketlendi

Beykoz Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin nöbet tuttuğu, 76 çadırın bulunduğu "Kurbankent"te satıcılar ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kurbanlık pazarı hareketlendi

Kurbankent'te hayvan satışının yanı sıra 'nda kesim konusunda da vatandaşlara destek verilecek.

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