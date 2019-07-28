Kurbanlık pazarı hareketlendi
Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıkların satışı için kurulan kurban pazarlarında ilk hareketlilik başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar bu pazarlara giderek hem kurbanlıklara baktı hem de fiyat analizleri yaptı.
Giriş Tarihi: 28.07.2019
18:23
Güncelleme Tarihi: 28.07.2019
18:41
Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıkların satışı için
İstanbul'un birçok yerinde kurban pazarları kuruldu. Kurban almak isteyen İstanbullular da bu pazarlarda incelemelerde bulundu, kesecekleri kurbanlıklar için hesap kitap yaptı.
Kurbanlıkların
İstanbul'a girişi dün başlamıştı. Anadolu'dan İstanbul'a kurbanlık yaşıyan araçlar, kontrollü bir şekilde giriş yaptı. Geçişlerin ardından Beykoz'daki "Kurbankent"te götürülecek kurbanlıklar burada kurulan kurulan 76 çadıra yerleştirildi.
Kurbanlıklar, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki arazide Beykoz Belediyesince kurulan çadırlara, kontrollerin ardından alındı.
Yıl boyunca yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanları Van,
Erzurum, Rize, Kars ve Bayburt gibi illerden Beykoz'a getiren besicilerden bazıları kurban satışını sürdürüyor.
Kimi besiciler ise kurbanlıklarını çadırlara yeni yerleştiriyor.
Beykoz Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin nöbet tuttuğu, 76 çadırın bulunduğu "Kurbankent"te satıcılar ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.
Kurbankent'te hayvan satışının yanı sıra
Kurban Bayramı'nda kesim konusunda da vatandaşlara destek verilecek.