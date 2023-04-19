Kuruluş Osman 123. Bölüm fragmanı izle: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 123. bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi son olarak 122. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı dizinin son bölümünde Osman Bey, Köprühisar'ı fethetme yolunda ilerlerken İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kuruluş Osman 123. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...