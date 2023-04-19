Kuruluş Osman 123. Bölüm fragmanı izle: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman'da Osman Bey, Köprühisar'ı fethetmek için hamleler yaparken, İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar.

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir?