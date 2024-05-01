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KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
20:49
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 1 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümlüleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Osman Bey kendisine kurulan tuzağa karşı var gücüyle mücadele ediyor. Peki, Kurulan tuzakta karşı tarafta Boran'ı da gören Osman Bey yüzleştiklerinde Boran'a ne yapacaktır? İşte, 1 Mayıs 2024 ATV ile Kuruluş Osman 158. Bölüm tek parça, kesintisiz izle seçenekleri…