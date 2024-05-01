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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:49

KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 1 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümlüleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Osman Bey kendisine kurulan tuzağa karşı var gücüyle mücadele ediyor. Peki, Kurulan tuzakta karşı tarafta Boran'ı da gören Osman Bey yüzleştiklerinde Boran'a ne yapacaktır? İşte, 1 Mayıs 2024 ATV ile Kuruluş Osman 158. Bölüm tek parça, kesintisiz izle seçenekleri…

KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!

Kuruluş Osman her hafta yayınlanan bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 158. Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, bu hafta Boran'ın ölümü Osman Bey'in elinden mi olacaktır sorusu yanıt bulacak. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı!

KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 1 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 158. Bölümünde Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurur. Melike Hatun'un planı nedir?

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KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!

KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey kendisine kurulan tuzağa karşı var gücüyle mücadele etmektedir. Kurulan tuzakta karşı tarafta Boran'ı da gören Osman Bey yüzleştiklerinde Boran'a ne yapacaktır? Boran'ın ölümü Osman Bey'in elinden mi olacaktır?

Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun uç pazara dönmüşlerdir. Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktır. Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurur. Melike Hatun'un planı nedir?

KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!

Gonca Hatun yakalanıp babasına getirilmiştir. Yakup Bey'in karşısında dimdik durup sevdasını savunan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacaktır? Osman Bey her şey olup biterken Ahmet'in katilini bulup Alaeddin'i aklamanın peşindedir. Alaeddin'in mahkemesini yönetecek Kadı kilit isimdir.

KURULUŞ OSMAN 158. Bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm tıkla izle ekranı!

Osman Bey asıl katilin bu Kadı'nın peşine düşeceğini düşünmektedir. Osman Bey'in asıl katili bulma planı ne olacaktır? Öte yanda Melike Hatun, Ulcay'la görüşüp ondan Kadı'yı öldürmesini ister. Osman Bey'in planı Kadı'nın ölümüne engel olabilecek midir?

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