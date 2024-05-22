Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman her hafta yayınlanan bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 161. Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, bu hafta Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Ulcay'ın dostum dediği Konstantin Palealagos kimdir? İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı!