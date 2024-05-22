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Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 22.05.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
19:54
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 22 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Peki, Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır? İşte, 22 Mayıs 2024 ATV ile Kuruluş Osman 161. Bölüm tek parça, kesintisiz izle seçenekleri!