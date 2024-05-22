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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 22.05.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 19:54

Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 22 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Peki, Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır? İşte, 22 Mayıs 2024 ATV ile Kuruluş Osman 161. Bölüm tek parça, kesintisiz izle seçenekleri!

Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman her hafta yayınlanan bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 161. Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, bu hafta Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Ulcay'ın dostum dediği Konstantin Palealagos kimdir? İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı!

Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 22 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 158. Bölümünde Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurur. Melike Hatun'un planı nedir?

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Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN 161. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır?

Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Ulcay'ın dostum dediği Konstantin Palealagos kimdir?

Uç Pazar'a el konulmasıyla birlikte Osman Bey'in zafer üzerine zafer elde etmesi Kayı Obası'nda bir şenlik havası estirmektedir. Fakat Gündüz Bey'in baskın yeme haberiyle sevinçleri kursaklarında kalır. Babasının haberini alan Elçim Hatun ne yapacaktır?

Kuruluş Osman 161. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Bala Hatun sahte kadı oyununu İbrahim Bey'in yüzüne vurur. Melike Hatun'un foyası ortaya çıkacak mıdır? İbrahim Bey bütün bu olanlardan sonra ne yapacaktır?

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Yakup Bey'le karşılaşırlar. Yakup Bey, Gonca'ya karşı öfkesini kusarken Alaeddin Bey ise Gonca'nın yanında durur. Bu gerilim nereye varacaktır?

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