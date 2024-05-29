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Kuruluş Osman 162. Bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 29.05.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
18:43
Kuruluş Osman 162. Bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full HD izle ekranı
ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Belgin Şimşek gibi isimleri buluşturuyor. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman 162. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor. Konstantin Palealagos rolü ise Deniz Evin'in başarılı oyunculuğuyla hayat buluyor. İşte, ATV canlı yayın Kuruluş Osman 162. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…