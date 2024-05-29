Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 163. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir? Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?