Haberler
Yaşam
Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
23:09
Kuruluş Osman 163. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Belgin Şimşek gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle heyecanı arşa çıkardı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşir. Peki; ATV ile Kuruluş Osman 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...