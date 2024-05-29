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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 23:09

Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 163. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Belgin Şimşek gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle heyecanı arşa çıkardı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşir. Peki; ATV ile Kuruluş Osman 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 163. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir? Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, 162. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

28 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, beylikler arasındaki savaşı bitirmiştir. Artık büyük hedefi Bursa için harekete geçen Osman Bey'in ilk adımı ne olacaktır?

Kuruluş Osman 163. Yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Yörük obalarının büyük göçü başlamıştır.

Osman Bey'in namı için akın akın gelen yörükler, Bursa kuşatmasının habercisi midir?

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