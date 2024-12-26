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Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
01:15
Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde
ATV ekranlarının güçlü yapımı Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Her hafta çarşamba günü izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın heyecan dolu son bölümü ardından takipçiler ekran başında. Peki; ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...