Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)