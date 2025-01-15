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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 23:16 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 23:16

Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin sevilen yapımlarından Kuruluş Osman, bu akşam saat 20:00'de 177. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Tezer'in paylaştığı dizi, reyting sıralamalarında zirvede yer alırken izleyicilerden tam not almayı sürdürüyor. Şimdi ise izleyiciler, merakla 178. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, Kuruluş Osman'da haftaya neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi, 177. bölümüyle yine büyük bir heyecan yarattı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerden tam not almayı sürdürüyor. Dizinin merakla beklenen 178. bölüm fragmanına dair detaylar ise yakından takip ediliyor. Yİşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Görkemli tarih perdesinin kapılarını aralayan "Kuruluş Osman" 178. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ!

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Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN DİZSİNİN KONUSU NE?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

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