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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:27

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yapımı Kuruluş Osman 178. bölümüyle gündeme geldi. Sevilen dizinin başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken hikayesi her Çarşamba izleyenleriyle ATV ekranlarında buluşuyor. Merakla beklenen yapımın bu haftaki bölümünde "Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulur." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Kuruluş Osman son bölümü için heyecan dorukta. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın bu haftaki bölümünde "Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor!" Peki, Halime ölüyor mu? İşte, merak edilen soruların yanıtı için Kuruluş Osman 178. bölüm izle ekranı!

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümü ile 29 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

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KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM ÖZETİ

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir.Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır.Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır?

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır? Osman Bey, Ulugan'ın elinden kaçar. Bu kaçışta Poena da onunla birliktedir. Ulugan'dan saklanmak için girdikleri mağarada Osman Bey'e, Poena'ya baktıkça Halime'yi hatırlatan şey nedir? Osman Bey, Poena'nın Halime olduğunu anlayacak mıdır?

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