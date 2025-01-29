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KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
17:27
KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yapımı Kuruluş Osman 178. bölümüyle gündeme geldi. Sevilen dizinin başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken hikayesi her Çarşamba izleyenleriyle ATV ekranlarında buluşuyor. Merakla beklenen yapımın bu haftaki bölümünde "Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulur." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!