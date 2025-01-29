KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır? Osman Bey, Ulugan'ın elinden kaçar. Bu kaçışta Poena da onunla birliktedir. Ulugan'dan saklanmak için girdikleri mağarada Osman Bey'e, Poena'ya baktıkça Halime'yi hatırlatan şey nedir? Osman Bey, Poena'nın Halime olduğunu anlayacak mıdır?