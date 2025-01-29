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KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
23:10
KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden yapımı ekrana gelen son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin son bölümünde "Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulmuştu." Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...