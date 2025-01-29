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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 23:07 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:10

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden yapımı ekrana gelen son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin son bölümünde "Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulmuştu." Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 179. bölüm fragmanı araştırılıyor. Dizinin son bölümünde "Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşmüştü..." Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 179. bölüm fragman detayları!

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

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KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır.Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır?

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır? Osman Bey, Ulugan'ın elinden kaçar. Bu kaçışta Poena da onunla birliktedir. Ulugan'dan saklanmak için girdikleri mağarada Osman Bey'e, Poena'ya baktıkça Halime'yi hatırlatan şey nedir? Osman Bey, Poena'nın Halime olduğunu anlayacak mıdır?

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