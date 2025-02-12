KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bu bölümde Osman Bey, düşmanlarına gözdağı vermek için Komutan Lucas'ı öldürmüş ve Ulugan ile Sofia'ya ağır bir yenilgi tattırmıştır. Şimdi ise hedefi, Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Bu amaçla Ulugan'a beklenmedik bir tuzak kurmayı planlayan Osman Bey, Söğüt'ü yeniden kazanmak için stratejiler geliştirecektir.