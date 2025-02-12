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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:23

KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ahmet Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini konu alan bu etkileyici yapım, yine aksiyon dolu sahneleriyle büyük bir heyecan yaratacak. Dizinin tutkunları, 12 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölümü kaçırmamak için şimdiden araştırmalara başladı. İşte, Kuruluş Osman'ın 180. bölüm HD kalitesinde kesintisiz izleme ekranı...

KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Kuruluş Osman'ın 180. bölümü için heyecan dorukta! Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey ve Ali Sürmeli gibi ünlü isimlerin yer aldığı bu aksiyon dolu dizi, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölüm, yüksek görüntü kalitesiyle izlenmek için merakla araştırılıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne dair detaylar ve izleme bilgileri…

KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümü ile 12 Şubat Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

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KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bu bölümde Osman Bey, düşmanlarına gözdağı vermek için Komutan Lucas'ı öldürmüş ve Ulugan ile Sofia'ya ağır bir yenilgi tattırmıştır. Şimdi ise hedefi, Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Bu amaçla Ulugan'a beklenmedik bir tuzak kurmayı planlayan Osman Bey, Söğüt'ü yeniden kazanmak için stratejiler geliştirecektir.

KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Ulugan da Osman Bey'in uçlardaki varlığını tamamen sona erdirmeye kararlıdır ve ona karşı yeni hamleler planlamaktadır. Söğüt'ü geri almaya çalışırken Saruca'nın şehit düşme ihtimali de gündeme gelecektir.

KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Diğer yandan, Cerkutay ve oğlu Gazi, İlbay'ların elinde esir düşmüşlerdir. Bu durum, Ülgen'in yüreğini dağlarken, Cerkutay ve Gazi'nin akıbeti merak konusudur. Cerkutay'ın, öz kardeşi Altuga'nın elinden mi öleceği sorusu da izleyicileri düşündürmektedir.

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