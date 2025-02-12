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KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
17:23
KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ahmet Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini konu alan bu etkileyici yapım, yine aksiyon dolu sahneleriyle büyük bir heyecan yaratacak. Dizinin tutkunları, 12 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölümü kaçırmamak için şimdiden araştırmalara başladı. İşte, Kuruluş Osman'ın 180. bölüm HD kalitesinde kesintisiz izleme ekranı...