YENİ BÖLÜM! Kuruluş Osman 182. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Kızının yaşadığından artık emin olan Bala Hatun ise esaretten kurtulup kızını bulmak için bir şeyler yapmak ister.

Bala Hatun'un esaretten kurtulmak için aklında nasıl bir plan vardır? Bala Hatun'un bu planı nelere sebep olacaktır?

Osman Bey, Bala Hatun'un yaşadığına dair hala somut bir iz bulamamışken, Halime / Poena Osman Bey'e Bala Hatun'un yaşadığını söyler. Halime bununla birlikte Sofia'nın bütün sırlarını ortaya dökecek midir?