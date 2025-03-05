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Atv canlı yayın | Kuruluş Osman 183. yeni bölüm kesintisiz izle! İşte Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:25
Atv canlı yayın | Kuruluş Osman 183. yeni bölüm kesintisiz izle! İşte Kuruluş Osman son bölüm izle
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 183. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 5 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümde Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarıp obasına getirir. Gizli obasında matem, Bala Hatun'un gelişi ile yerini sevince bırakır. Kuruluş Osman 183. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izleme linki.