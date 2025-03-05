Atv canlı yayın | Kuruluş Osman 183. yeni bölüm kesintisiz izle! İşte Kuruluş Osman son bölüm izle

Öte yandan Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar.

Ancak Ulugan tehlikesi adım adım yaklaşmaktadır. Osman Bey, Ulugan'ın kirli emelleri için ne önlemler alacaktır.