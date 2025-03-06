Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | "Bize boyun mu eğdireceksin!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman, 184. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği ve Osman tarihi dizi, her yeni bölümle reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından gelecek haftada nelerin yaşanacağını merakla araştırılıyor. Peki; Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm hakkında tüm detaylar.