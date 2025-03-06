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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | "Bize boyun mu eğdireceksin!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 06:16

Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | "Bize boyun mu eğdireceksin!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 184. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin gündeminde. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği ve Osman Bey karakterini canlandırdığı bu tarihi yapım, her yeni bölümle reytinglerde zirveye tırmanıyor. Dizinin son bölümünün ardından, takipçiler yeni bölüm fragmanını merakla araştırmaya başladı. Peki, ATV ile Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.

Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | Bize boyun mu eğdireceksin! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman, 184. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği ve Osman tarihi dizi, her yeni bölümle reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından gelecek haftada nelerin yaşanacağını merakla araştırılıyor. Peki; Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm hakkında tüm detaylar.

Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | Bize boyun mu eğdireceksin! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ile takip edilen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında:

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Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | Bize boyun mu eğdireceksin! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarıp obasına getirir. Gizli obasında matem, Bala Hatun'un gelişi ile yerini sevince bırakır.

Obasına kavuşan Bala Hatun'un şimdi yalnız bir amacı vardır; Sofia! Onu bulup hesap sormak için elinden geleni yapacaktır.

Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | Bize boyun mu eğdireceksin! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Öte yandan Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar.

Ancak Ulugan tehlikesi adım adım yaklaşmaktadır. Osman Bey, Ulugan'ın kirli emelleri için ne önlemler alacaktır.

Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman | Bize boyun mu eğdireceksin! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

İki şer ittifakı Osman Bey'in gücünü kırmak, yalnız bırakmak için civar obaların beylerini kendilerine bağlamak isterler.