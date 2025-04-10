Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuruluş Osman 188. Bölüm tanıtımı yayında! | ATV ekranlarında Kuruluş Osman’dan heyecan dolu yeni fragman!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:19

Kuruluş Osman 188. Bölüm tanıtımı yayında! | ATV ekranlarında Kuruluş Osman’dan heyecan dolu yeni fragman!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 188. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Her bölümüyle büyük ilgi gören yapımın yeni tanıtımı için gözler dizinin resmi hesaplarına çevrildi. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman 188. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 188. Bölüm tanıtımı yayında! | ATV ekranlarında Kuruluş Osman’dan heyecan dolu yeni fragman!

Kuruluş Osman dizisinin 188. bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanı bekliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm tanıtım videosu, Osman Bey'in yolculuğunda neler olacağına dair ipuçları verecek. Yeni bölüm fragmanı ilk olarak ATV ve dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Kuruluş Osman 188. Bölüm tanıtımı yayında! | ATV ekranlarında Kuruluş Osman’dan heyecan dolu yeni fragman!

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman 188. Bölüm tanıtımı yayında! | ATV ekranlarında Kuruluş Osman’dan heyecan dolu yeni fragman!

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE

Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman 188. Bölüm tanıtımı yayında! | ATV ekranlarında Kuruluş Osman’dan heyecan dolu yeni fragman!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir. Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?

Kuruluş Osman 188. Bölüm tanıtımı yayında! | ATV ekranlarında Kuruluş Osman’dan heyecan dolu yeni fragman!

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia'ya, Konstantinopol'den destek gelir. Geçmişte Sofia ile bağı olan Komutan Claudius, Osman Bey'i alt etmek için gelmiştir. Claudius'un hain planı nedir? Osman Bey'in karşısına nasıl çıkacaktır? Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga, giderek daha da büyür. İki kardeş arasındaki bu çekişme gelecekte nelere yol açacaktır?