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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 23:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 23:08

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanıyla izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği dizi, tarihi olayları konu alan güçlü senaryosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyada konuşulan dizi, son bölümü sonrası yine merak uyandırdı. Diziseverler "Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 189. bölüm fragmanıyla bir kez daha izleyicilerinin gündemine oturdu. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ve Osman Bey karakterini büyük bir başarıyla canlandırdığı bu tarihi yapım, her yeni bölümüyle izleyicilerinden tam not alıyor. Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, reyting listelerinde zirvede yer almayı sürdürüyor. Dizinin son bölümünün ardından, izleyiciler yeni bölümdeki gelişmeleri ve ne gibi sürprizlerle karşılaşacaklarını merak etmeye başladı. Peki, Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ile takip edilen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?

Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Oba, iki şehzadeye birden dar gelir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır? Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar. Obada sular durulmazken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.