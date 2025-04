KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 189. bölüm fragmanıyla bir kez daha izleyicilerinin gündemine oturdu. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ve Osman Bey karakterini büyük bir başarıyla canlandırdığı bu tarihi yapım, her yeni bölümüyle izleyicilerinden tam not alıyor. Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, reyting listelerinde zirvede yer almayı sürdürüyor. Dizinin son bölümünün ardından, izleyiciler yeni bölümdeki gelişmeleri ve ne gibi sürprizlerle karşılaşacaklarını merak etmeye başladı. Peki, Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı mı?