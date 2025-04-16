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KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
23:08
KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanıyla izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği dizi, tarihi olayları konu alan güçlü senaryosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyada konuşulan dizi, son bölümü sonrası yine merak uyandırdı. Diziseverler "Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 189. bölümde ne olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.