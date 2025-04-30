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KURULUŞ OSMAN 191. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
23:14
KURULUŞ OSMAN 191. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam 190. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Tezer'in paylaştığı yapım, reytinglerdeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor ve geniş bir izleyici kitlesinden tam not alıyor. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği dizide şimdi gözler 191. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Kuruluş Osman'ın gelecek bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölümde izleyicileri hangi gelişmeler ve sürprizler bekliyor?