KURULUŞ OSMAN 191. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?