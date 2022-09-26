Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak?

ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan fenomen dizi, yeni sezonda da izleyicileri aksiyona doyuracak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, ''Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Kuruluş Osman 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve 4. Sezon yayın tarihi netleşti! İşte, ATV ile Kuruluş Osman 99. yeni bölüm fragmanı izle ve yeni sezon tarihi…