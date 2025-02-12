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Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
00:45
ATV'nin büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicilerini bir kez daha ekrana kilitledi. Yeni bölümde, Osman Bey'in Söğüt'ü yeniden alma mücadelesi sürerken, Bala Hatun'un tehlikeli bir tuzağa düşmesi izleyicilerin kalbini ağzına getirdi. Bu kritik gelişmeler, dizinin heyecanını bir kat daha artırdı ve birçok soru gündeme geldi. Peki, Bala Hatun öldü mü, Özge Törer diziden ayrıldı mı?