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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 23:59 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:45

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!

ATV'nin büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicilerini bir kez daha ekrana kilitledi. Yeni bölümde, Osman Bey'in Söğüt'ü yeniden alma mücadelesi sürerken, Bala Hatun'un tehlikeli bir tuzağa düşmesi izleyicilerin kalbini ağzına getirdi. Bu kritik gelişmeler, dizinin heyecanını bir kat daha artırdı ve birçok soru gündeme geldi. Peki, Bala Hatun öldü mü, Özge Törer diziden ayrıldı mı?

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!

ATV'nin büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Yeni bölümde, Osman Bey'in Söğüt'ü tekrar almak için verdiği destansı mücadele devam ederken, Bala Hatun'un tehlikeli bir tuzağa düşmesi izleyicileri tedirgin etti. Osman Bey ve Beylik, bu zorlu dönemde pek çok zorlukla yüzleşirken, Bala Hatun'un başına gelenler herkesi derinden sarstı. Dizinin yeni bölümünde, Bala Hatun'un hayatı tehlikede ve bu durum, izleyicilerin akıllarında "Bala Hatun öldü mü?" sorusunu bıraktı. İşte, merak edilen tüm detaylar haberin devamında...

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan son bölümü milyonları ekranlara kilitledi. Dizinin son sahnesinde Begüm Hatun, Bala Hatun'u bir kulübenin içinde bayıltarak kulübeyi ateşe verdi. Osman Bey Bala Hatun'u kurtarmaya geldiğinde yanmış bir cesetle karşılaştı. Bu sahnenin ardından ise akıllara Bala Hatun öldü mü sorusu geldi.

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Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!

KULÜBEDE YANMIŞ CESET BEGÜM HATUN'UN YAVERİNE Mİ YOKSA BALA HATUN'A MI AİT?

Kuruluş Osman'ın gelecek hafta yayınlanacak 181. bölümü ile bu sorunun cevabı netlik kazanacak.

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!

"BUNDAN GAYRI YALNIZ İNTİKAM İÇİN VAR OLACAĞIM. YALNIZCA PUSATIM KONUŞACAK!"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın haftaya yayınlanacak 181. bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey Lucas'ı öldürerek bütün düşmanlarına göz dağı vermiştir. Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratarak ahalinin diriliş umutlarını tazeleyen Osman Bey durmadan ilerleyecektir. Yeniden diriliş ateşini yakan Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Ulugan, Osman Bey'le uğraşırken Sofia, Bala Hatun ile hesabını görmek için harekete geçer. Sofia, Bala Hatun'u tuzağına nasıl çekecektir? Poena, Sofia'nın planının neresinde yer alacaktır? Bala Hatun düştüğü tuzak sonrası Kayı obasında esir edilir. Bu esaret, Bala Hatun ve Begüm Hatun arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olur. Esarete asla boyun eğmeyen Bala Hatun kurtulmak için büyük bir hamle yapar.

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