Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı mı? Milyonlar o sahneye kilitlendi!

ATV'nin büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Yeni bölümde, Osman Bey'in Söğüt'ü tekrar almak için verdiği destansı mücadele devam ederken, Bala Hatun'un tehlikeli bir tuzağa düşmesi izleyicileri tedirgin etti. Osman Bey ve Beylik, bu zorlu dönemde pek çok zorlukla yüzleşirken, Bala Hatun'un başına gelenler herkesi derinden sarstı. Dizinin yeni bölümünde, Bala Hatun'un hayatı tehlikede ve bu durum, izleyicilerin akıllarında "Bala Hatun öldü mü?" sorusunu bıraktı. İşte, merak edilen tüm detaylar haberin devamında...