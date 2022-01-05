Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 5 Ocak 2022

Televizyon ekranında yayınlanan Kuruluş Osman 78.bölüm için nefesler tutuldu. Bu hafta yılbaşı sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle yayınlanmıyor. Bu akşam yeni bölümüyle yayınlanması gereken Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı sorusuna ise dizinin hayranları yanıt arıyor. Dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği biliniyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 5 Ocak 2022