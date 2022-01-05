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Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 5 Ocak 2022
Giriş Tarihi: 05.01.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 14:32

Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 5 Ocak 2022

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Normal şartlarda bu akşam 78.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi ATV yayın akışında görülmüyor. Dizinin fenomenleri 5 Ocak ATV tv yayın akışı ile Kuruluş Osman'ın neden olmadığını sorguluyor. Bilindiği gibi yılbaşı haftası sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2022 ATV tv yayın akışı ve güncel bilgiler…

Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 5 Ocak 2022

Televizyon ekranında yayınlanan Kuruluş Osman 78.bölüm için nefesler tutuldu. Bu hafta yılbaşı sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle yayınlanmıyor. Bu akşam yeni bölümüyle yayınlanması gereken Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı sorusuna ise dizinin hayranları yanıt arıyor. Dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği biliniyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 5 Ocak 2022

Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 5 Ocak 2022

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. Maç sebebiyle Kuruluş Osman 78..yeni bölüm haftaya izleyiciyle buluşması bekleniyor. 5 Ocak Çarşamba akşamı 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa 2021 maçı ATV ekranlarında olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupa'ya Doğru

20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Küpe

22:50 Kupa Töreni

23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

Kuruluş Osman NEDEN YOK?

ATV dizisi Kuruluş Osman, 5 Ocak 2021 Çarşamba günü ekranlara gelmeyecek. Dizi bu haftayı pas geçmesinin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı nedeniyle dizilerin ara verildiği biliniyor. Fakat bu hafta dizinin yerine maç ekranlarda olacak.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 5 Ocak 2022

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 5 Ocak 2022

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV tv yayın akışı 5 Ocak 2022
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