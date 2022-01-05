Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 5 Ocak 2022

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Normal şartlarda bu akşam 78.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi ATV yayın akışında görülmüyor. Dizinin fenomenleri 5 Ocak ATV tv yayın akışı ile Kuruluş Osman'ın neden olmadığını sorguluyor. Bilindiği gibi yılbaşı haftası sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, bitti mi, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2022 ATV tv yayın akışı ve güncel bilgiler…