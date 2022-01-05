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Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:51

Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı

ATV'nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin bir uç beyliğinden cihan imparatorluğuna dönüşümünün tarihinin anlatıldığı yapımın son bölümünde Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah'la yüzleşmişti. Heyecan dolu sahnelere tanık olan izleyici kitlesi 5 Ocak ATV yayın akışı listesinde dizinin yeni bölümünü göremedi. Akşam saatlerinde Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm bugün var mı sorusuna yanıt aranacak. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 5 Ocak 2022

Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı

En son 77.bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Normalde bu akşam 78.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi bu akşam yayın akışında görülmüyor. 5 Ocak ATV tv yayın akışı listesinde bu akşam Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı görülürken dizinin hayran kitlesi Kuruluş Osman bu akşam bugün var mı, yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kuruluş Osman bu akşam yayınlanmıyor. 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak olması sebebiyle dizi bu akşam ekrana gelmeyecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Maç sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyeceği bilinirken 12 Ocak Çarşamba günü yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

ATV YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2022

19:45 Süper Kupa'ya Doğru

20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa

22:50 Kupa Töreni

23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

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