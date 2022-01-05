Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı

ATV'nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin bir uç beyliğinden cihan imparatorluğuna dönüşümünün tarihinin anlatıldığı yapımın son bölümünde Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah'la yüzleşmişti. Heyecan dolu sahnelere tanık olan izleyici kitlesi 5 Ocak ATV yayın akışı listesinde dizinin yeni bölümünü göremedi. Akşam saatlerinde Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm bugün var mı sorusuna yanıt aranacak. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 5 Ocak 2022