En son 77.bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Normalde bu akşam 78.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi bu akşam yayın akışında görülmüyor. 5 Ocak ATV tv yayın akışı listesinde bu akşam Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı görülürken dizinin hayran kitlesi Kuruluş Osman bu akşam bugün var mı, yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak ATV yayın akışı