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Haberler Yaşam Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:25

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?

Kuruluş Osman 94. Bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Fragmanda İnegöl Fethi sırasında yaralanıp düşen Kuruluş Osman Gündüz Bey ölümü tarihte araştırılmaya başladı. Bu noktada dizinin sevenleri Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü? Sorusuna yanıt arıyor. İnegöl kalesine mancınık ve toplarla saldıran Osman Bey ve alpları zafere yaklaşırken verilen şehitler Türk birliğini derinden etkiliyor. Peki, tarihte Gündüz Bey nasıl öldü, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? İşte ATV'nin fenomen dizisi ile yanıtlar…

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?

Kuruluş Osman Gündüz Bey ölümü yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Fragmanda "Herkesi gördüm ama ağabeyimi göremedim" diyen Gündüz Bey'in bu sözleri son sözler olarak değerlendirildi. Bu noktada gözler tarih kitaplarına döndü. Osman Bey dönemini araştıran izleyenler tarihte Gündüz Bey nasıl öldü, ne zaman öldü? Sorularına yanıt arıyor. Peki, Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? Gündüz Bey öldü mü? İşte cevaplar…

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Oğuzların Bozok koyunun Kayı Boyu'na mensup Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un en büyük oğullarıdır. Osman Gazi'nin abisidir. Ayşe Hatun ile evlenip bu evlilikten Aydoğdu ve Aktimur adında iki evlada sahiptir. Eskişehir'de sancak beyliği yaptı. Osmanlı Devleti'nin ilk subaşısıdır. Subaşı, polis amiri demektir.

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Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?

GÜNDÜZ BEY ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman'ın son bölümünde İnegöl Kalesi'nin fethi işlendi. Fetihte yer alan Osman Gazi'nin abisi Gündüz Bey, fetih sırasında aldığı yaralar sonucu son sözleri andıran sözlerde bulundu. Yeni bölüm ile yanıt bulacak sorular için gözler tarih sayfalarına döndü.

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?

TARİHTE GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Tüm ailesi gibi Türk birliğine hizmet eden Gündüz Bey tarihte 1299 yılında İnegöl Fethi sırasında şehit düşmüştür. Buna göre sevilen karakter bu bölümde diziye veda edecek.

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?

EMRE BASALAK KİMDİR?

Basalak, 28 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nın ardından, 2002 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı'nda profesyonel olarak çalışma hayatına başladı.

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