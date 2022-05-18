Haberler Yaşam Gündüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:25

Kuruluş Osman 94. Bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Fragmanda İnegöl Fethi sırasında yaralanıp düşen Kuruluş Osman Gündüz Bey ölümü tarihte araştırılmaya başladı. Bu noktada dizinin sevenleri Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü? Sorusuna yanıt arıyor. İnegöl kalesine mancınık ve toplarla saldıran Osman Bey ve alpları zafere yaklaşırken verilen şehitler Türk birliğini derinden etkiliyor. Peki, tarihte Gündüz Bey nasıl öldü, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? İşte ATV'nin fenomen dizisi ile yanıtlar…