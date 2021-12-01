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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 16:49

Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!

Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör dizinin izleyenleri tarafından gündeme taşınıyor. Güzel oyuncu daha önce Savaşçı gibi dizilerde yer almıştı. Bu noktada "Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan oyuncu 73. Bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusuna dair merak edilen tüm detaylar...

Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!

Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, dizinin izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Yapımdaki sürpriz transfer binlerce kişinin araştırma konusu haline gelirken "Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizi, 73. Bölümüyle bu akşam ekranlardaki yerini alacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör, hakkında merak edilenler...

Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör 1997 yılında dünyaya geldi. 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde eğitimine başlayan Güngör 2020'de mezun oldu. Savaşçı dizisinde rol alan Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman'da Hera rolünü oynayacak.

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Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak 73. bölümde, Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır.

İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!

İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar.

Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

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