Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!

Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör dizinin izleyenleri tarafından gündeme taşınıyor. Güzel oyuncu daha önce Savaşçı gibi dizilerde yer almıştı. Bu noktada "Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan oyuncu 73. Bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusuna dair merak edilen tüm detaylar...