Kuruluş Osman yeni oyuncusu Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman kadrosunda!

İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar.

Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?