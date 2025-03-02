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Kuşadası'nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
09:27
Kuşadası'nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı
Kan donduran olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Sokak ortasında çıkan silahlı çatışma cinayetle sonlandı. Yaşanan çatışma sonucu Uğur Denli hayatını kaybederken Muhammet Furkan Özçelik ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor...