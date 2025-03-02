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Haberler Yaşam Kuşadası'nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:27

Kuşadası'nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Kan donduran olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Sokak ortasında çıkan silahlı çatışma cinayetle sonlandı. Yaşanan çatışma sonucu Uğur Denli hayatını kaybederken Muhammet Furkan Özçelik ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor...

İHA
Kuşadası’nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi'nde meydana geldi.

Kuşadası’nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

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Kuşadası’nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuşadası’nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kuşadası’nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Polis D.M., M.S.D., F.K. ve E.E.'yi gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.