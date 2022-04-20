Kutlu doğum haftası tarihi 2022 Diyanet takvimi ile netleşti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum tarihi ile birlikte tüm haftaya kutlu doğum haftası adı veriliyor. Peygamber Efendimizin doğumu ile müjdelenen bu haftayı dini anlamda kutlamak ve ibadet ile dolu geçirmek oldukça önemli. Bu noktada 'Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?' sorusu yanıt arıyor. Peki, mevlid-i nebi - kutlu doğum haftası nedir? İşte Peygamber Efendimizin doğum tarihi ile kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri