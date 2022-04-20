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Haberler Yaşam MEVLİD-İ NEBİ 2022 I Kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri 2022: Kutlu doğum haftası nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 12:39

MEVLİD-İ NEBİ 2022 I Kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri 2022: Kutlu doğum haftası nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

Kutlu doğum haftası tarihi 2022 Diyanet takvimi ile netleşti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum tarihi ile birlikte tüm haftaya kutlu doğum haftası adı veriliyor. Peygamber Efendimizin doğumu ile müjdelenen bu haftayı dini anlamda kutlamak ve ibadet ile dolu geçirmek oldukça önemli. Bu noktada 'Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?' sorusu yanıt arıyor. Peki, mevlid-i nebi - kutlu doğum haftası nedir? İşte Peygamber Efendimizin doğum tarihi ile kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri

MEVLİD-İ NEBİ 2022 I Kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri 2022: Kutlu doğum haftası nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

2022 kutlu doğum haftası gelişiyle birlikte peygamber efendimizin doğum tarihi de yakın mercek altına alındı. Müslümanlar tarafından bir bayram gibi kutlanan bu kutlu haftada Peygamber Efendimizin doğumu da en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Gündemde 'Peygamber efendimiz ne zaman doğdu?' sorusu yer alıyor. Peki, mevlid-i nebi - kutlu doğum haftası ne zaman ve nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? İşte en güzel kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri…

MEVLİD-İ NEBİ 2022 I Kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri 2022: Kutlu doğum haftası nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Peygamber efendimizin doğumunun yer aldığı kutlu doğum haftası 2022 yılı içerisinde 14-20 Nisan arasına denk gelmektedir.

Her yıl bu tarih aralığına denk gelen mevlid-i nebi yani kutlu doğum haftası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle belli oluyor.

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MEVLİD-İ NEBİ 2022 I Kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri 2022: Kutlu doğum haftası nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLAMALARI

Hz. Peygamber'in doğum günü uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır. 1989 yılında "Kutlu Doğum Haftası" adıyla başlatılan ve bazan hicrî takvim bazan da milâdî takvim esas alınarak düzenlenen bu etkinlikler 2010 yılında yayımlanan bir yönetmelikle resmî bir kutlama haftası niteliği kazanmıştır.

2017 yılında çıkarılan yeni bir yönetmelikle haftanın adı "Mevlid-i Nebî Haftası" olarak, kutlama tarihleri de hicrî takvime göre rebîülevvel ayının on ikinci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir.

MEVLİD-İ NEBİ 2022 I Kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri 2022: Kutlu doğum haftası nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Muhammed'in doğum tarihi konusunda çeşitli kaynaklar vardır. Bazı kaynaklarda 17 Haziran 569, 570, bazı kaynaklarda ise 20 Nisan 571 (Mısırlı El Feleki) yılı olarak geçse de Fil Vak'ası'nın meydana geldiği yılın 9 Rebîülevvel'i (20 Nisan 571 Pazartesi günü) olarak tespit edilmiştir.

Hz. Muhammed'in miladi takvime göre doğum günü 20 Nisan gününe denk geldiği düşünülünce Diyanet tarafından o dönem 20-26 Nisan tarihleri arası kutlu doğum haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

MEVLİD-İ NEBİ 2022 I Kutlu doğum haftası mesajları ve sözleri 2022: Kutlu doğum haftası nedir? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hazret-i Ebû Bekr; "Resûlullah efendimizin doğumuna dâir yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennetle bana arkadaş olur."

İki cihân sultânının, doğduğu ay geldi yine, ilm u meârif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsün şefâat isteyen, bulsun safâ anı seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

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