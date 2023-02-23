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Haberler Yaşam Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi
Giriş Tarihi: 23.02.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 16:29

Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi

Yüzyılın felaketi ardından büyük fay zonları üzerinde deprem riski sorgulanıyor. 17 Ağustos 1999 depreminin de gerçekleştiği Kuzey Anadolu fay hattı haritası gündemdeki yerini aldı. Uzmanlara göre İstanbul depremi için zaman daralırken bölgede yaşayan vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, kaç km, kırılmayan yerleri var mı, deprem riski nedir gibi sorular yanıt arıyor. Türkiye diri fay haritası tehlikeli noktaları belirliyor. İşte, Kuzey Anadolu fay hattı depremleri ve şehirleri…

Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi

Kuzey Anadolu fay hattı depremleri bu hat üzerinde yaşanan kırılmaları incelemek açısından oldukça önemli. Türkiye'de en çok deprem üreten 3 büyük hattan biri olan fay zonu üzerinden hatırlanan son büyük deprem 7.6 büyüklüğündeki 17 Ağustos Gölcük depremi ve aylar sonra yaşanan 7.2 büyüklüğündeki Düzce depremi. Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor, kaç km gibi sorular deprem riskini öğrenmek açısından oldukça önemli. İşte, 2023 Kuzey Anadolu fay hattı haritası

Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi

DEPREM RİSK HARİTASI İLE FAY HATTI SORGULAMA

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi

AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

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