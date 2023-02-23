Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, riskli iller hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve deprem tarihi

Yüzyılın felaketi ardından büyük fay zonları üzerinde deprem riski sorgulanıyor. 17 Ağustos 1999 depreminin de gerçekleştiği Kuzey Anadolu fay hattı haritası gündemdeki yerini aldı. Uzmanlara göre İstanbul depremi için zaman daralırken bölgede yaşayan vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer, kaç km, kırılmayan yerleri var mı, deprem riski nedir gibi sorular yanıt arıyor. Türkiye diri fay haritası tehlikeli noktaları belirliyor. İşte, Kuzey Anadolu fay hattı depremleri ve şehirleri…