Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı depremleri yanı sıra hat üzerinde bulunan iller de sorgulanıyor. Yüzyılın felaketi ardından deprem risk sorgulama işlemlerine başlayan vatandaşlar en çok deprem üreten iki hat üzerinde araştırmaları hızlandırdı. İstanbul depremi için de sorgulanan Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor merak ediliyor. Öte yandan araştırmalarının yoğunlaştığı bir diğer soru Kahramanmaraş depreminin de gerçekleştiği Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusu. İşte, 2023 Türkiye diri fay haritası ile fay hattı üzerinde bulunan iller…