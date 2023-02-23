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Haberler Yaşam Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:09

Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

MTA Diri fay haritası ile 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktalar belirlendi. Araştırmalar ülkemizde en çok deprem üreten iki fay üzerinde yoğunlaştı. Kuzey Anadolu fay hattı depremleri yanı sıra Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor merak ediliyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan diri fay hattı haritası ile sorular yanıtlanıyor. Deprem risk durumunu kontrol etmek isteyenler Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı depremleri neler, nereden geçiyor, enerjisini boşalttı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı depremleri yanı sıra hat üzerinde bulunan iller de sorgulanıyor. Yüzyılın felaketi ardından deprem risk sorgulama işlemlerine başlayan vatandaşlar en çok deprem üreten iki hat üzerinde araştırmaları hızlandırdı. İstanbul depremi için de sorgulanan Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor merak ediliyor. Öte yandan araştırmalarının yoğunlaştığı bir diğer soru Kahramanmaraş depreminin de gerçekleştiği Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusu. İşte, 2023 Türkiye diri fay haritası ile fay hattı üzerinde bulunan iller…

Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

DEPREM RİSK HARİTASI İLE FAY HATTI SORGULAMA

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

DOĞU ANADOLU FAY HATTI İLLERİ

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda yer alan büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

Doğu Anadolu Fay Hattı zonu Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

1998 Adana-Ceyhan depremi (145 ölü, 1.500 yaralı)

2003 Bingöl depremi (176 ölü, 520 yaralı)

2010 Elâzığ depremi

2020 Elazığ depremi (41 ölü, 1607 yaralı)

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremi (Henüz netleşmedi)

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