Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye diri fay haritası ile Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

MTA Diri fay haritası ile 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktalar belirlendi. Araştırmalar ülkemizde en çok deprem üreten iki fay üzerinde yoğunlaştı. Kuzey Anadolu fay hattı depremleri yanı sıra Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor merak ediliyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan diri fay hattı haritası ile sorular yanıtlanıyor. Deprem risk durumunu kontrol etmek isteyenler Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kuzey ve Doğu Anadolu fay hattı depremleri neler, nereden geçiyor, enerjisini boşalttı mı? İşte, tüm merak edilenler…