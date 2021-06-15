Yükseköğretim öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca maddi destek sunmak amacıyla sağlanmakta olan KYK borçları, yapılandırma başvurularıyla beraber yeniden gündeme taşındı. Geri ödemeli öğrenim kredisi şeklinde bu ücretten faydalanan vatandaşlar bilindiği üzere mezun olmalarının ardından aldıkları bu krediyi çeşitli taksit imkanlarıyla geri ödemesi gerekiyor. Hal böyleyken "KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte öğrenim kredisi yapılandırma sürecine ilişkin yaşanan tüm gelişmeler…