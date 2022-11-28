KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı! 2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru süreci sona ererken başvurularını gerçekleştiren binlerce adayın gözü kulağı gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Binlerce üniversitelinin eğitim süreçlerinde çok büyük maddi destek olan bu ödenekle ilgili olarak "2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığında sağlanan bursların sonuçlarıyla ilgili bir tarih verilmezken geçtiğimiz yıllarda sonuçlar yaklaşık 4-5 hafta sonrasında erişime açılmıştı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.