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Haberler Yaşam KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı! 2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 20:36

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı! 2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru süreci sona ererken başvurularını gerçekleştiren binlerce adayın gözü kulağı gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Binlerce üniversitelinin eğitim süreçlerinde çok büyük maddi destek olan bu ödenekle ilgili olarak "2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığında sağlanan bursların sonuçlarıyla ilgili bir tarih verilmezken geçtiğimiz yıllarda sonuçlar yaklaşık 4-5 hafta sonrasında erişime açılmıştı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı! 2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan bursların başvuruları 15 Kasım 2022 itibariyle başlamış 26 Kasım tarihinde ise sona ermişti. Başvuruda bulunan binlerce üniversiteli şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bu kapsamda "KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. KYK burs başvuru sonuçları için sorgulama ekranı e-Devlet sistemi üzerinden açılacak.

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı! 2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizin içerisinde olacaktır.

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KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı! 2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı! 2022-2023 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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