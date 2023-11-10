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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.11.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 09:39

KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçlarını öğrenmek için gün sayan öğrenciler daha sonra taahhütname işlemlerini gerçekleştirecek ve ilk ödemelerini alacak. Heyecanla beklenen zamlı KYK bursu ücretleri de belli oldu. Açıklanan yeni rakamların ardından e-devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte burs ve kredide son durum!

KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet ekranı üzerinde araştırmalar devam ediyor. Öğrenciler GSB son dakika duyurularını takip ediyor. Yeni burs ve kredi ücretleri lisans ve önlisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Sonuçların ardından ödemeler zamlı hali ile başlayacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları öğrenme tarihi.

KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİ KYK BURSU ÜCRETLERİ AÇIKLANDI!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 akademik yılında geçerli olacak burs ve kredi ücretlerini açıkladı.

Buna göre yeni eğitim öğretim yılında ödemeler şöyle olacak:

Önlisans ve lisans: 2000 TL

Yüksek lisans: 4000 TL

Doktora: 6000 TL

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KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri 12-19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. e-devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da bu sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifresi ile öğrenilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtları Kurumu KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci devam ediyor.

Bazı gruplar öncelikli olmak üzere gerekli değerlendirmenin ardından burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz yılı kontrol eden öğrenciler GSB takvimine baktıklarında KYK burs başvuru işlemlerinin Kasım ayında başlamış ve sonuçların ise 16 Aralık'ta açıklanmış olduğunu görüyor.

Buna göre; bu yıl Ekim ayında alınan başvuru sonuçlarının Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor.

KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılacağı ekran e-devlette olacak. Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.

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