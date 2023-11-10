KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet ekranı üzerinde araştırmalar devam ediyor. Öğrenciler GSB son dakika duyurularını takip ediyor. Yeni burs ve kredi ücretleri lisans ve önlisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Sonuçların ardından ödemeler zamlı hali ile başlayacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları öğrenme tarihi.