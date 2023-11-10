KYK burs sonuçları sorgulama e-devlet! GSB 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçlarını öğrenmek için gün sayan öğrenciler daha sonra taahhütname işlemlerini gerçekleştirecek ve ilk ödemelerini alacak. Heyecanla beklenen zamlı KYK bursu ücretleri de belli oldu. Açıklanan yeni rakamların ardından e-devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte burs ve kredide son durum!