'KYK burs sonuçları açıklandı' duyurusu için kritik günlere girildi. 17 Kasım tarihinde sona eren burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Geçen yıl 15 Aralık tarihinde açıklanan KYK burs başvuru sonuçları bu yıl ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, GSB ile 2022-2023 e devlet KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı.