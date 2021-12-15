KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları duyurulurken KYK burs taahhütname onayı gündeme geldi. Burs taahhütname onayı, almaya hak kazanan tüm öğrencilerin yapması zorunlu olduğu bir işlemdir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hayatına devam edip, öğrencilik süreci boyunca burs ve kredi desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunan öğrenciler e devlet üzerinden taahhütname onayının nasıl gerçekleşeceğini sorguluyor. Peki KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı ve tüm bilgiler…