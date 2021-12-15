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Haberler Yaşam KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı
Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:19

KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları duyurulurken KYK burs taahhütname onayı gündeme geldi. Burs taahhütname onayı, almaya hak kazanan tüm öğrencilerin yapması zorunlu olduğu bir işlemdir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hayatına devam edip, öğrencilik süreci boyunca burs ve kredi desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunan öğrenciler e devlet üzerinden taahhütname onayının nasıl gerçekleşeceğini sorguluyor. Peki KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı ve tüm bilgiler…

KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı

KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır, taahhütname onayı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler, taahhüt onaylarını belirtilen tarih ve saate kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden verebilecekler. Bu kapsamda öğrenim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla kurumdan burs alacak vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı

KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN?

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapabilecek.

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KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı

BURS TAAHHÜTNAMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 E Devlet ile KYK burs taahhütname onay ekranı

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.

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