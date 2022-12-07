KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce üniversite öğrencisi, burs ve kredi başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden tamamladı. Başvuru sonuçları da yine e-Devlet aracılığı ile adayların erişimine açılacak. Yılbaşına sayılı günler kala gözler 2022-2023 KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet sonuç sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.