Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.