20 Aralık Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda yeni eğitim ve öğretim döneminde KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yaşandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi ise bu kapsamda; "KYK bursu ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; karşılıksız olarak verilen burs imkanı ile geri ödemeli olarak verilen kredi imkanından yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda burs ve kredi sonuçlarını öğrenmişti. Peki; KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!