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Haberler Yaşam KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 07:42

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

20 Aralık Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda yeni eğitim ve öğretim döneminde KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yaşandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi ise bu kapsamda; "KYK bursu ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; karşılıksız olarak verilen burs imkanı ile geri ödemeli olarak verilen kredi imkanından yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda burs ve kredi sonuçlarını öğrenmişti. Peki; KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

"KYK bursu ne kadar? KYK burs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtları 21 Aralık Salı günü araştırılıyor. 20 Aralık Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi. Bu kapsamda; KYK burs ve kredi ücretlerinin yeni eğitim ve öğretim yılındaki miktarı da belli oldu. Peki; KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? İşte Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri!

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok önemli konunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından KYK burs ücretleri açıklamasında bulundu.

KYK BURS NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık.

Lisans: 850

Yüksek Lisans: 1700 TL

Doktora: 2550

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KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

KYK BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi intternet sayfasından yapılan duyuruya göre, göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini en geç 19 Aralık saat 23.59'a kadar onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

Dr. Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız GSB Burs ve Öğrenim Kredisi artış haberini açıkladı. Gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans 2022 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

KYK 2022 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

KYK burs ücretleri her yıl yeniden veriliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021 yılında aylık olarak lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs ve öğrenim kredisi verildi. 2022 yılına kadar alınacak burs ücretlerinde de bu miktarda devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022 yılında geçerli olacak KYK burs ücretlerini de açıkladı. Buna göre, lisans öğrencilerinde 850 TL, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 TL, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 TL KYK bursu ödenecek.

Diğer yandan KYK burs ve kredileri yaz tatilleri dahil de olmak üzere yılın her ayı ödeniyor. Burs ödemeleri her ayın ilk günlerinde yapılıyor ancak ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor.

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