KYK EK TERCİH YURT SONUCU SORGULAMA 2023 || GSB KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yerleştirme yurt sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Yerleştirme sonucu ile asıl ve yedek aday bilgileri için www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenilecek. Peki, 2023 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, GSB KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...