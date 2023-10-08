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Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:10

KYK EK TERCİH YURT SONUCU SORGULAMA 2023 || GSB KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yerleştirme yurt sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Yerleştirme sonucu ile asıl ve yedek aday bilgileri için www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenilecek. Peki, 2023 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, GSB KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023: GSB ile KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK ek yerleştirme yurt sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK yurt kayıt işlemleri sonrası boş kalan kontenjanlar için ek tercih başvuru işlemleri, 5 Ekim 2023 tarihinde sona erdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Başvurularını tamamlayan yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri, ''2023 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecek. İşte, GSB ile KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023: GSB ile KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

2023-2024 KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama ile belli olmuştu.

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre; Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek Öğrencileri için KYK yurt başvuruları, 1 Ekim - 5 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı.

Ek yerleştirme sürecinde hatalı veya eksik öğrenim bilgisi dolduran öğrencilerin yurt başvurusu geçersiz sayılacak.

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KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023: GSB ile KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK ek tercih yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KYK ek tercih yurt başvuru sonucu Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023: GSB ile KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sonuçlarına e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linki üzerinden erişim sağlayabilecek.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023: GSB ile KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK YURT TİPLERİ VE ÜCRETLERİ NELERDİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor.

2023-2024 KYK Yurt Ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

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