KYK EK TERCİH YURT SONUCU SORGULAMA 2023 || GSB KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KYK ek yerleştirme yurt sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK yurt kayıt işlemleri sonrası boş kalan kontenjanlar için ek tercih başvuru işlemleri, 5 Ekim 2023 tarihinde sona erdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Başvurularını tamamlayan yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri, ''2023 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecek. İşte, GSB ile KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…