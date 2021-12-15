KYK geri ödemesi ne zaman başlar? KYK kredi geri ödeme ne kadar soruları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere, Burs kazanamayan öğrenciler için alternatif bir yöntem olarak öğrenim kredisi veriliyor. Bu kredi öğrenciler okullarını tamamladıktan belli bir süre sonra taksitli bir şekilde geri alınıyor. Peki, KYK geri ödemesi ne zaman başlar? KYK kredi geri ödeme ne kadar?