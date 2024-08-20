Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:40
KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak yurt başvurularıyla birlikte, yaşadıkları kentlerden farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler devlet yurtlarında barınma imkanı bulabilecek. KYK yurtları, oda sayısı ve içerisinde barınan öğrenci sayısına göre 6 farklı tipte sınıflandırılmaktadır. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanır ve ücretleri değişkenlik gösterir. Peki, KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, yurt odaları kaç kişilik oluyor? İşte detaylar...