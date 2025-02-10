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Haberler Yaşam KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:30

KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları bugün, 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle açıldı. Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Geçtiğimiz yıl başlatılan bu proje, yurtlarda kalan öğrencilerin ek gelir elde etmelerine, günlük spor alışkanlıkları kazanmalarına ve yurt işleyişine katkı sağlamalarına yönelik olarak tasarlandı. Peki, 2. Dönem KYK Yurt Time başvurusu nereden ve nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KYK Yurt Time Spor Projesi başvuru tarihleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Buna göre, 2024-2025 döneminin ikinci yarısında projeye başvuru yapmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, KYK Yurt Time başvuru ekranı ve ayrıntılar haberin devamında...

KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KYK YURT-TİME SPOR PROJESİ 2. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, KYK Yurt-Time Spor Projesi 2. Dönem başvuru tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre, "Sevgili gençler, spor yaparak hem sağlıklı bir yaşam sürebilir hem de gelir elde edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Başvurular bugün, yani 10 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'te başladı.

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KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular, 14 Şubat 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. KYK yurtlarında kalan öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümünde bulunan "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" seçeneğini seçerek başvurularını tamamlayabilecekler.

KYK YURT-TİME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KYK YURT-TİME PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

KYK YURT-TİME Programına başvuru yapabilmek için, GSB yurtlarında resmi olarak barınan ve birinci sınıfın ikinci dönemi ile üst sınıflarda eğitim gören öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir. Başvurular, akademik başarılar ve öğrencinin burs/kredi durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Bu projede yer alacak öğrenciler, toplamda yirmi altı farklı alanda görev alabilme fırsatına sahiptir.

KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KYK YURT TİME PROJESİ İŞLEVİ VE AMACI

KYK Yurt-Time Spor Projesi, üniversite öğrencilerinin, yurt yaşamlarını daha verimli hale getirebilmesi ve ek ekonomik gelir elde edebilmesi için tasarlanmış bir girişimdir. Bu proje, öğrencilerin günlük spor alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda yurt yönetiminde aktif bir rol almalarını sağlar.

Projeye katılan öğrenciler, ağır yükümlülükler gerektirmeyen çeşitli görevlerde yer alarak, yurt hizmetlerinin işleyişine katkı sunuyorlar. Bu görevler arasında idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu ve yemekhane sorumluluğu gibi çeşitli işler yer alıyor. Bu sayede, öğrenciler hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de topluma fayda sunuyorlar.

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