Haberler
Yaşam
KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
16:30
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları bugün, 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle açıldı. Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Geçtiğimiz yıl başlatılan bu proje, yurtlarda kalan öğrencilerin ek gelir elde etmelerine, günlük spor alışkanlıkları kazanmalarına ve yurt işleyişine katkı sağlamalarına yönelik olarak tasarlandı. Peki, 2. Dönem KYK Yurt Time başvurusu nereden ve nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?