KYK YURT TİME BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KYK YURT TİME PROJESİ İŞLEVİ VE AMACI

KYK Yurt-Time Spor Projesi, üniversite öğrencilerinin, yurt yaşamlarını daha verimli hale getirebilmesi ve ek ekonomik gelir elde edebilmesi için tasarlanmış bir girişimdir. Bu proje, öğrencilerin günlük spor alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda yurt yönetiminde aktif bir rol almalarını sağlar.

Projeye katılan öğrenciler, ağır yükümlülükler gerektirmeyen çeşitli görevlerde yer alarak, yurt hizmetlerinin işleyişine katkı sunuyorlar. Bu görevler arasında idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu ve yemekhane sorumluluğu gibi çeşitli işler yer alıyor. Bu sayede, öğrenciler hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de topluma fayda sunuyorlar.