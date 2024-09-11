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Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:40

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?

Yurt kayıt işlemlerinin ardından KYK yurtlarının ne zaman açılacağı gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt kayıt işlemlerini 7 Eylül Cumartesi günü itibarıyla tamamladı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan adaylar yurtların ne zaman faaliyete geçeceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 KYK yurtları ayın kaçında, hangi gün açılacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?

KYK yurt sonuçlarının açıklanamsıyla birlikte KYK yurtlarında ne zamandan itibaren kalınabileceği merak ediliyor. Binlerce öğrenci ikamet ettiği şehirden, üniversitelere gidecek ve KYK yurtlarından faydalanacak. Bu sene ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ve hali hazırda kaydı bulunanlar yeni dönem tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, GSB KYK yurtlarının açılış tarihi ve ayrıntıları haberin devamında...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrenciler KYK yurtlarında 16 Eylül'den itibaren kalmaya başlayabilecek.

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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?

KYK YURTLARI GİRİŞ - ÇIKIŞ SAATLERİ KAÇ?
KYK yurtlarında giriş-çıkış saatleri genellikle 06:00 ile 23:00 arasındadır. Bu saatler, öğrencilerin derslere zamanında yetişebilmesi, yeterince dinlenebilmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler ihtar alıyor.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?

KYK YURT KURALLARI NELER?

Öğrenciler özel eşyalarını dolaplarında muhafaza etmelidir. Bavul, valiz, çanta gibi eşyalar valiz odasına bırakılır.
Yurdun kapalı alanlarında sigara içilmesi yasaktır.
Öğrenciler eşyalarını yatak, pencere önü, masa, radyatör gibi gelişigüzel yerlere bırakmamalıdır.
Öğrenciler, zorunlu olmadıkça standart Bakanlık malzemesi dışında herhangi bir malzeme bulundurması yasaktır.
İbadet yeri, çalışma veya spor salonu, kütüphane, revir gibi mekanlar amaçları dışında kullanılmaz.
Öğrencilere teslim edilen malzemelerin amacı dışında kullanılması yasaktır.
Öğrencilere tahsis edilen yatak, masa, dolap gibi eşyaların yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.
Öğrencilerin dolap, duvar, masa, yatak gibi eşyalarına afiş, poster, resim yapıştırması yasaktır.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?
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