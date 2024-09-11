Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
12:40
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?
Yurt kayıt işlemlerinin ardından KYK yurtlarının ne zaman açılacağı gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt kayıt işlemlerini 7 Eylül Cumartesi günü itibarıyla tamamladı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan adaylar yurtların ne zaman faaliyete geçeceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 KYK yurtları ayın kaçında, hangi gün açılacak?