KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 GSB KYK yurtları hangi tarihte açılacak, ayın kaçında?

KYK yurt sonuçlarının açıklanamsıyla birlikte KYK yurtlarında ne zamandan itibaren kalınabileceği merak ediliyor. Binlerce öğrenci ikamet ettiği şehirden, üniversitelere gidecek ve KYK yurtlarından faydalanacak. Bu sene ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ve hali hazırda kaydı bulunanlar yeni dönem tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, GSB KYK yurtlarının açılış tarihi ve ayrıntıları haberin devamında...