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LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024
Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
23:10
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 20224-2025 sezonuna hazırlanıyor. Avusturyalı ekip LASK Linz ile karşılaşacak sarı kırmızılılar kampta hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. 5 hazırlık maçına çıkacak ekipte hangi futbolcular sahada olacak merak konusu. İşte, LASK Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...