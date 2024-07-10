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Haberler Yaşam LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024
Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 23:10

LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 20224-2025 sezonuna hazırlanıyor. Avusturyalı ekip LASK Linz ile karşılaşacak sarı kırmızılılar kampta hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. 5 hazırlık maçına çıkacak ekipte hangi futbolcular sahada olacak merak konusu. İşte, LASK Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024

LASK Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda olacak merak ediliyor. Yeni Süper Lig sezonuna hazırlanan sarı kırmızılı ekipte transferler de oldukça konuşuluyor. Avusturya kampına giren takımda milli takımdaki performansı ile dikkat çeken Barış Alper Yılmaz gündemde olan isimler arasında. Peki, LASK Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024

LASK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın hazırlık maçı 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024

LASK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Linz Galatasaray maçı Sport Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.

LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

11 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 LASK LINZ – GALATASARAY

15 TEMMUZ PAZARTESİ 20.30 GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF

LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024

18 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 GALATASARAY – TRENCIN

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA 20.30 GALATASARAY – LECCE

27 TEMMUZ CUMARTESİ 20.30 GALATASARAY – PARMA

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