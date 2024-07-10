LASK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2024

LASK Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda olacak merak ediliyor. Yeni Süper Lig sezonuna hazırlanan sarı kırmızılı ekipte transferler de oldukça konuşuluyor. Avusturya kampına giren takımda milli takımdaki performansı ile dikkat çeken Barış Alper Yılmaz gündemde olan isimler arasında. Peki, LASK Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?