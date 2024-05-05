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Haberler Yaşam LEVENT MERCAN KİMDİR? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 00:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 00:34

LEVENT MERCAN KİMDİR? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Futbol dünyasının heyecan verici isimlerinden biri olan Levent Mercan, sadece yetenekli bir futbolcu olmakla kalmayıp aynı zamanda liderlik vasıflarıyla da dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen futbol kariyerinde önemli adımlar atan Mercan, sahadaki performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmayı başarıyor. Peki, Levent Mercan kimdir? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

LEVENT MERCAN KİMDİR? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Levent Mercan, futbolculuk kariyerine genç yaşta başladı ve hızla yükselişe geçti. Yetenekleriyle dikkat çeken Mercan, hem hücum hem de orta saha pozisyonlarında etkili bir oyun sergiliyor. Hızı, teknik yetenekleri ve oyun görüşüyle rakiplerine zor anlar yaşatan Mercan, her maçta sahanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarıyor. Peki, Levent Mercan kimdir?

LEVENT MERCAN KİMDİR? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

LEVENT MERCAN KİMDİR?

Profesyonel kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Levent Mercan, her takımda önemli bir rol üstlendi. Hem yerel liglerde hem de uluslararası arenada başarılar elde eden Mercan, futbol tutkunlarının takdirini kazanmayı başardı.

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LEVENT MERCAN KİMDİR? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

LEVENT MERCAN KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Münir Levent Mercan (10 Aralık 2000, Recklinghausen doğumludur.

Sol bek pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Alman futbolcu.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giymektedir.

LEVENT MERCAN KİMDİR? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

FATİH KARAGÜMRÜK KARNESİ

Levent Mercan bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 32 maça çıktı.

23 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

LEVENT MERCAN KİMDİR? Futbol arenasının parlayan yıldızı Levent Mercan kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
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