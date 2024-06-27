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Haberler Yaşam LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 18:59

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklanıyor. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak öğrenciler "LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere tam puan 500 olarak geçiyor. Öğrenciler ve velileri gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Peki, LGS 2024 en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, MEB ile LGS 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları hakkında tüm detaylar…

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum

"LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. LGS sonuçları 2024 açıklanır açıklamaz puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Bu noktada Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak ediliyor. İşte LGS puana göre lise bulma tercih robotu ve diğer detaylar...

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Ancak 2022 yılı LGS yüzdelik dilim ve taban puanları haberimizde derledik. İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi...

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LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2024 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum

2024 LGS LİSE TABAN PUANLARI

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuz tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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