LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum

"LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. LGS sonuçları 2024 açıklanır açıklamaz puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Bu noktada Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak ediliyor. İşte LGS puana göre lise bulma tercih robotu ve diğer detaylar...