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LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
18:59
LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? 2024 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri son durum
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklanıyor. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak öğrenciler "LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere tam puan 500 olarak geçiyor. Öğrenciler ve velileri gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Peki, LGS 2024 en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, MEB ile LGS 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları hakkında tüm detaylar…